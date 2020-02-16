Зеленский встретился с основателем Facebook

15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Фото со встречи Глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сближаем мир. Делаем это вместе!», — подписал Зеленский фотографию с Цукербергом.



Встреча произошла во время рабочего визита Президента Украины в Германию, где он 14-15 февраля принимал участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины 8 февраля находился с официальным визитом в Ватикане, где встретился с Папой Франциском.