Одесские пограничники не впустили в Украину «гражданина СССР»

Пограничники на пункте пропуска в Одесской области запретили въезд в Украину гражданину Республики Молдова, который называл себя «гражданином СССР» и провокативно демонстрировал, что не признаёт Украину и её власти.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Нестандартная ситуация случилась в пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда. Гражданин Республики Молдова, который прибыл в Украину, вёл себя агрессивно, вёл антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического тоталитарного режима», — говорится в сообщении.

Мужчина обвинял украинских пограничников в госизмене по законодательству СССР, призывал переходить на сторону «Советского Союза», нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъёмку на мобильный телефон.



«Стоит отметить, что этот гражданин уже не первый раз нарушает украинское законодательство. В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле «BMW» с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики», — сообщили в ГПСУ.

Тогда он нарушил требования законодательства относительно управления автомобилем без номерных знаков и относительно пропаганды тоталитарного коммунистического режима. В результате его автомобиль изъяли и передали в полицию, а нарушителя вернули в Молдову.

На этот раз иностранца задержали. На него составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска.

«Гражданину СССР» запретили въезд в Украину на 3 года.

Фото и видео: Госпогранслужба