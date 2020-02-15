В Киеве на свой съезд собрались «слуги народа»

15 февраля в Киеве в КВЦ «Парковый» прошёл съезд партии «Слуга народа».

Об этом сообщает Укринформ.

Делегаты съезда обсудили идеологическую платформу партии, новую редакцию Устава партии, переизбрали Высший совет партии и обсудили стратегию относительно местных выборов.

Политическая партия «Слуга народа» будет участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года. Соответствующую резолюцию и проект решения одобрил съезд партии.



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«Партия принимает активное и всеобъемлющее участие в местных выборах 25 октября 2020 года с целью продолжения перезагрузки власти и приведения в местную власть политиков нового поколения. С целью подготовки к местным выборам поручаем высшему совету партии и председателю партии до 1 марта 2020 года провести аудит, по необходимости перезагрузку и обновление областных структур; в срок до 1 апреля 2020 года сформировать партийную структуру на уровне районов, городов, громад; в срок до 1 мая разработать, согласовать и представить членам партии и общественности стратегию участия партии в местных выборах «, — отметил председатель партии Александр Корниенко.

Политическая партия «Слуга народа» утвердила новую редакцию устава политсилы и направила её на регистрацию.

«Что мы меняем в уставе, с чем это связано? Наш устав морально и физически устарел, мы это понимаем. Он принимался при других условиях, в других обстоятельствах, и не предусматривал нескольких очень важных процессов», — прокомментировал решение съезда председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, усовершенствованы права и обязанности членов партии и разъяснён их статус.

«Усовершенствован порядок вступления в партию ввиду того, что в ближайшее время нас ожидает очень большое количество людей в партии… Мы занимались партийной иерархией, инфраструктурой, внутренним взаимодействием между партийными организациями во главе с единым центром управления. Мы входим в единый реестр членства в партии — это будет небольшой уставный орган в рамках секретариата, есть позиция регистратора, который будет следить, чтобы членство было учтено», — отметил Корниенко.

Он также добавил, что вводится многоуровневый контроль за вступлением граждан в члены партии. вводятся членские взносы, вводится секретариат партии, который будет заниматься информационно-аналитической работой, организационной деятельностью.

Политическая партия «Слуга народа» переизбрала Высший совет политсилы, расширив его состав до восьми человек.

«Есть предложение увеличить количество высшего совета: сейчас было четыре человека, которые избираются съездом, и председатель входит по должности, то есть пять человек. С целью увеличения эффективности управления и политической работы предлагается увеличить количественный состав совета до восьми человек, которые избираются съездом», — отметил председатель партии.

Далее он предложил на рассмотрение кандидатуры членов Высшего совета партии, это: народные депутаты Украины Артём Культеко, Александр Качура, Анатолий Остапенко, Ольга Коваль, Евгения Кравчук, Роман Грищук, Вадим Галайчук Сергей Кострийчук.



Фото: Укринформ