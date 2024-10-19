Купила дом под Одессой: «Слугу народа» заподозрили в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен действующему народному депутату.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ не называет фамилию нардепа, однако, по данным СМИ, речь идёт о представительнице партии «Слуга народа» Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия — Кормышкина).

Следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

В то же время её официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь и проживает.

С нашим регионом Аллахвердиеву (Кормышкину) связывает не только дом. По информации «Думской», она подруга Юлии Диденко (нардеп-«слуга» и жена главы Одесского облсовета Григория Диденко). Все эти лица входят в неформальную группу Ильи Павлюка, которого называют контрабандистом.

Её муж Юрий Кормышкин — крупный аграрий, который в одесском регионе занимался сельским хозяйством на землях Национальной академии наук. Сделать это без поддержки руководства области было бы сложно.

Кроме того, Кормышкин, будучи депутатом Николаевского облсовета, связан с одиозным коллаборантом Владимиром Сальдо. Именно семье Кормышкина нынешний гауляйтер оккупированной части Херсонщины в своё время передал пансионат на побережье Чёрного моря. Поговаривают, что эти двое кумовья.

В 2022 году Кормышкина обвиняли в работе на обоих берегах Днепра во время оккупации Херсона, однако официальных подтверждений этому нет.

Кстати, свадьба четы Кормышкиных в 2023-м состоялась в Одессе.

Одесса News информировала, что НАБУ в августе 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

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