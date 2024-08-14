Щуку пустили в реку: Глава АМКУ подозревается в незаконном обогащении

Детективы НАБУ по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 августа сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе госоргана со специальным статусом.

Об этом сообщается в Telegram САП.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2020–2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путём регистрации права собственности на родственников своей жены», – сказано в сообщении.

В САП отметили, что среди приобретённого должностным лицом имущества:

семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 м 2 ;

; дом на более чем 220 м 2 и два земельных участка под Киевом;

и два земельных участка под Киевом; два гаражных бокса;

шесть машиномест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 м 2 ;

; автомобиль ВМW Х3.

По информации САП, общая стоимость активов составила 61,7 млн грн.

При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершать подобные покупки, подчеркнули в прокуратуре.

«В дальнейшем, с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретённом имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», – говорится в сообщении.

Как указали в САП, поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В САП не назвали имени чиновника, но, как подчеркнули в «Центре противодействия коррупции» в Telegram, речь идёт о главе Антимонопольного комитета Украины Павле Кириленко.

Рада назначила Кириленко главой АМКУ в сентябре прошлого года. До этого он занимал должность главы Донецкой облвоенадминистрации.

САП и НАБУ возбудили в отношении в отношении Кириленко уголовное производство по статьям «незаконное обогащение» и «декларирование недостоверной информации» 22 марта 2024 года – на следующий день после выхода материала «Схем» (проект «Радио Свобода»), в котором журналисты обнаружили, что семья чиновника в период 2020–2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 млн грн.

В расследовании речь идёт о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 м² офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трёх квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырёх апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. По данным «Схем», никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы для приобретения всего этого имущества.

Одесса News информировала о задержании замминистра энергетики Украины Александра Хейло по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов США. По данным следствия, чиновник предлагал главе предприятия во Львовско-Волынском угольном бассейне дать $500 тыс. взятки за передачу горнодобывающего оборудования из прифронтового района Донецкой области. 12 августа суд отправил его под стражу с альтернативой залога в 25 млн грн.

Фото: НАБУ-САП

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