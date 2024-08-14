В Одесском районе произошёл резонансный пожар

В Одесском районе, между сёлами Яськи и Маяки, на открытой территории, у озера Тудорово и озера Белое, 13 августа горел камыш двумя группами в хаотическом направлении.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Пожар периодически самозатухал у водных преград. Общая площадь пожара устанавливается. Привлечение техники ГСЧС невозможно в связи с отсутствием путей подъезда. Горение продолжается у озера Тудорово и у села Маяки», — говорится в сообщении.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлекались 4 единицы спецтехники и 12 пожарных.

«Ситуация на контроле ГСЧС», — резюмировали спасатели.

Одесса News информировала, что 12 августа одесские спасатели ликвидировали пожар в магазине по проспекту Шевченко в Одессе.

Фото из соцсетей

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