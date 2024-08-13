Как одесские спасатели тушили пожар в магазине на проспекте Шевченко

12 августа одесские спасатели ликвидировали пожар в магазине по проспекту Шевченко.

Огнём был поврежден товар и крыша здания на общей площади 30 кв. метров, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на большую площадь.

«Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 26 спасателей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что днём 11 августа ​​в селе Крыжановка Одесского района на улице Морская горели 2 жилых дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy