В Одессе за сутки произошло 2 пожара, есть жертвы

20 января в Одессе произошли два пожара — в Малиновском и Суворовском районах.

Подробности пожаров сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, на улице Овидиопольской поздним вечером пятницы произошло возгорание в одноэтажном частном жилом доме. По прибытию пожарных отделений на место происшествия спасателями было установлено возгорание домашнего имущества на площади 40 м2.

«В результате пожара погиб хозяин 1953 года рождения. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 14 пожарных», — говорится в сообщении.

На другом пожаре — в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Лузановской — обошлось без жертв: по автолестнице был спасён 40-летний хозяин загоревшейся квартиры, которому после медицинского осмотра госпитализация не понадобилась. Пожар ликвидирован силами 16 пожарных.

Как сообщала Одесса News, 16 января 2023 года на пожаре в 24-этажном жилом доме в Одессе по улице Генуэзской обнаружена погибшая женщина.

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