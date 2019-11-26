Одесские спасатели за сутки дважды вытаскивали водителей из искорёженных авто

24-25 ноября спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области доставали из искорёженных в результате дорожно-транспортных происшествий автомобилей водителей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, 24 ноября в 13:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 304 км трассы Киев-Одесса Любашёвского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей — необходима помощь, чтобы достать из авто водителя легковушки.



По прибытию на место вызова спасатели установили, что водитель легковушки совершил наезд на припаркованный на обочине грузовой автомобиль.

С помощью гидравлического инструмента спасатели вытащили водителя 1992 г.р., однако без признаков жизни.

А 25 ноября в 22:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение из села Заря Саратского района о ДТП, во время которого водитель легкового автомобиля «Маzda» не справился с управлением и въехал в кювет.

Сотрудники ГСЧС с помощью специальных инструментов достали незадачливого водителя из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области