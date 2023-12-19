На Ольгиевской в Одессе 18 пожарных справились с пожаром

В Службу спасения вечером 18 декабря поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого дома в Приморском районе Одессы по улице Ольгиевской.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытии пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание электрощитовых и электрокабелей на втором этаже на площади 1 м кв.

«В 19:06 пожар был локализован и в 19:11 полностью ликвидирован. Во время пожара сотрудниками ГСЧС из задымленных квартир на 3-м этаже спасены 7 человек», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц спецтехники и 18 пожарных.

Одесса News информировала о пожаре 14 декабря в селе Бритовка Белгород–Днестровского района, во время которого было обнаружено тело хозяина дома, 1967 года рождения. Вероятная причина пожара – курение в постели погибшим.

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