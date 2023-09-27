Президент Украины отметил отважную работу одесских спасателей и полицейских

Ежесуточно российские террористы бьют по нашим городам и сёлам ракетами и «шахедами» и все экстренные службы, в том числе в Одесской области, круглосуточно работают, чтобы помочь людям и сохранить инфраструктуру.

Об этом в своём вечернем 26 сентября видеообращении говорил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, разные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков… И неизменно наши спасатели, наши полицейские, врачи, волонтёры, коммунальщики – все экстренные службы работают 24/7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру», — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил работу в этом направлении одесских спасателей и полицейских, назвав их имена.

«Я хочу поблагодарить сегодня именно таких людей, которые отличились на этих неделях. В Одесской области… сотрудники ГСЧС Одесской области: главный мастер-сержант Алексей Жаборюк, сержант Сергей Чобу, сержант Александр Велев. Сотрудники Одесской полиции: полковник Вячеслав Барба, майор Николай Перекрестов. Пожарные Одесского филиала Администрации морских портов Украины: старший пожарный Геннадий Майстренко, пожарный Андрей Когут. Благодарю вас всех, ребята, за вашу работу!», — поблагодарил Зеленский.

Одесса News информировала, что на ликвидацию последствий ракетного удара по одесскому морвокзалу первыми прибыли пожарные подразделения, которые оперативно потушили пламя.

Фото и видео: ОПУ

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