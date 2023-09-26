С 1 октября на военный учёт должны стать все женщины-медики и фармацевты

С 1 октября 2023 года на военный учёт должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определённым причинам там не находились.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Более 30 лет постановка на военный учёт женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, поэтому часть медиков в нём не учтены. Поэтому с 1 октября 2023 года на военный учёт должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определённым причинам там не находились”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д. должны находиться на воинском учёте.

Эта норма не нова и действует ещё с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете. Поэтому с января 2023 года женщины, которые учатся медицинским или фармацевтическим специальностям, ставятся на военный учёт сразу после окончания обучения. Заведение за 2 месяца до завершения обучения предоставляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В Минздраве отметили, что постановка на военный учет не равна мобилизации, учёт необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве. Чтобы стать на военный учёт, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года. То есть, каждая женщина вышеупомянутой специальности, до сих пор не состоящая на военном учёте, должна стать на него в ближайшие 3 года.

Кроме того, до 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о нём Территориальный центр комплектования. Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на военный учёт.

Одесса News информировала, что Кабмин уточнил перечень специальностей, по которым женщин возьмут на воинский учёт.

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