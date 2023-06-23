Ни один сценарий развития событий на ЗАЭС не требует йодной профилактики

Нет никаких поводов употреблять таблетированные препараты йода или его растворы.

Об этом информирует Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

«При любом сценарии на Запорожской атомной электростанции такая терапия не нужна. Напротив, это может нанести вред вашему здоровью, вызвать ожоги слизистой и отравления. Поэтому сейчас не нужно покупать все препараты йода», — говорится в сообщении.

По информации Минздрава Украины, йодид калия следует принимать не ранее соответствующего сообщения от органов власти.

«Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках он чаще всего продаётся в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определённой дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других её заболеваний., — уточняет Минздрав.

Специалисты утверждают, что «он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при условии соблюдения трёх основных правил — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти».

«Принимать йодид калия вперёд без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла», – предостерегают в Минздраве.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации.

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