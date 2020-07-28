За что нардепы хотят лишить Степанова министерского кресла

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что соответствующий документ 27 июля был передан на рассмотрение руководства Рады.

В партии «Голос» заявили, что их инициативу об увольнении Степанова поддержала почти четверть парламента.

«Подписи под проектом постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова поставили 96 народных депутатов почти из всех фракций парламента», — говорится в сообщении.

В «Голосе» заявляют, что Степанов на должности главы Минздрава «продемонстрировал непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность».

«Под его руководством Минздрав не в состоянии эффективно противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19: даже костюмы для медиков были закуплены по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в несколько месяцев», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в политсиле утверждают, что из-за бездействия Степанова был сорван процесс закупки жизненно необходимых лекарств для всех тяжело больных украинцев. ГП «Медзакупки Украины» в течение трёх месяцев ждало приказа Министерства здравоохранения, который бы позволил им начать объявление процедур закупок лекарств и медтоваров.

«Большая часть государственных программ даже ещё не передана международным организациям. А это значит, что больные гепатитом, туберкулёзом, лёгочной гипертензией и другими заболеваниями просто будут умирать без лекарств», — уточняют в «Голосе».

В «Голосе» считают, что всё это является более чем веским основанием для увольнения Степанова.

Как сообщала Одесса News, по мнению нардепа Алексея Гончаренко. «Максима Степанова уволили год назад, и причиной его увольнения стало то, что Одесская область упала по всем соцэкономическим показателям на одно из последних мест в стране».