Глава Минздрава, предрекавший смерть от вируса всем пенсионерам, ушёл в отставку

Глава министерства здравоохранения Илья Емец подал в отставку.

На его место претендует экс-председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Также в отставку подал и глава Министерства финансов Игорь Уманский.

Как написала в Facebook нардеп от «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко, «месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку — в разгар короновируса».

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений №3283 ««Об освобождении Емца И.Н. от должности министра здравоохранения Украины» и №3284 «О назначении Степанова М.В. министром здравоохранения Украины». Инициатором обоих документов выступил Премьер-министр Денис Шмигаль, сообщается на сайте Рады.

Как сообщила Геращенко, «на совещании у руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко».

По её словам, все эти кандидаты «когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях».

Как сообщала Одесса News, Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры».