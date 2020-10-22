Два месяца с портфелем: очередного главу Одесской таможни уволили

Исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Дениса Пудрика 21 октября освободили от должности, на которую он был назначен два месяца назад.

Об этом сообщается на странице Гостаможслужбы в Facebook.

Причиной увольнения в ведомстве назвали «негативные результаты работы таможни в течение двух месяцев».

«Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта — на 11,6% «, — говорится в сообщении.

В ГТС подчеркнули, что это стало причиной недополучения государственным бюджетом платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

Поэтому в связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки.

Как сообщала Одесса News, по итогам открытого конкурса руководителем Одесской таможни Государственной таможенной службы 5 марта 2020 года был назначен Михаил Грибанов. Однако, 13 мая сотрудники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора поймали на взятке руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни. Правоохранители также проверяют на причастность к получению неправомерной выгоды лиц из числа руководящего состава таможни.

15 мая 2020 года на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова Грибанову были вручены предупреждения об увольнении, а 22 мая он был освобождён от должности.

Вместо него исполняющим обязанности руководителя таможни назначен Олег Погориловский.

25 августа в материале «В Одесской таможне новый руководитель: продолжится ли взяточничество» Одесса News сообщила о назначении на должность и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика.