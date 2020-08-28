В Одесской таможне новый руководитель: продолжится ли взяточничество

Исполняющим обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Украины назначен Денис Пудрик, который, по сообщению некоторых СМИ, при экс-президенте Викторе Януковиче возглавлял Крымскую таможню, а теперь якобы назначен с подачи главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Денис Пудрик назвал главные приоритеты на должности, а также опроверг любые связи с главой Офиса Президента в эфире телеканала НАШ.

«Работу судить нужно по делам и результатам. Я на должности руководителя Одесской таможни только два дня. Давайте через месяц соберём пресс-конференцию. Пригласим журналистов, бизнес и послушаем их мнение о работе таможни: стало лучше или хуже? Если не будет результата, я не буду держаться за данную должность. Я хочу принести своей стране пользу», — сказал он.

Среди главных приоритетов на должности Пудрик выделил усиление контроля за таможенным оформлением и, как результат, повышение поступления таможенных платежей в госбюджет. Новый руководитель отметил, что на таможне будет обязательно выполнен месячный план поступлений.

Пудрик также опроверг любые связи с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, рассказав что не знаком с ним.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года пуководителя одного из таможенных постов Одесской таможни,а также исполняющего обязанности начальника сектора таможенного оформления и брокера уличили в вымогательстве взяток за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» автомобилей с иностранной регистрацией.