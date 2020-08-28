Одесские таможенники уличены в схеме вымогательства взяток

Руководителя одного из таможенных постов Одесской таможни, исполняющего обязанности начальника сектора таможенного оформления и брокера уличили в вымогательстве взяток за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры в Facebook.

«Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями ТУ Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области установили причастность к коррупционным действиям руководителя одного из таможенных постов Одесской таможни, исполняющего обязанности начальника сектора таможенного оформления и брокера (ч.3 ст.368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель таможенного поста вместе с сообщниками наладили преступную схему получения взяток от граждан за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» автомобилей с иностранной регистрацией. Быстрое оформление автомобилей, ввозимых из Европы, а также несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении служащие таможни «оценивали» от 100 до 400 долларов за один автомобиль. В случае таможенного оформления дорогих авто, сумму неправомерной выгоды устанавливали отдельно.

Отмечается, что в случае отказа давать взятку предпринимателей ожидали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза автомобилей на неопределённый срок.

Во время передачи очередной взятки правоохранители задержали исполняющую обязанности начальника сектора таможенного оформления на её рабочем месте. Также сообщается о подозрении двум другим участникам «схемы», решаются вопросы об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Кстати. 13 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора поймали на взятке руководителя отдела одного из таможенных постов Одесской таможни.

Фото: Facebook