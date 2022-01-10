Дело одесского лесника, незаконно вырубившего более 300 деревьев, передали в суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего лесничего одного из лесничеств региона по факту злоупотребления им служебным положением и незаконной вырубки леса, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Одесса News информировала о том, что этот лесничий, несмотря на то, что сохранение и защита лесов является его прямым долгом, с помощью наёмных работников, в течение августа-сентября 2019 года совершил незаконную вырубку леса с целью дальнейшей его продажи местным жителям и получения неправомерных денежных средств.

Так, только за 2 месяца мужчина вырубил 343 дерева породы «Дуб красный», «Дуб обычный», «Клён остролистный», «Ясень» и «Черешня». В результате таких противоправных действий лесного охраняемым государственным интересам нанесено более 1,2 млн грн ущерба.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Территориального Управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

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