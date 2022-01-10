Компания «ДТЭК Энерго» Ахметова приняла седьмое судно с 75,5 тыс. тонн угля из США

Компания «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова приняла в порту «Южный» седьмое судно класса Panamax с 75,5 тыс. тонн американского угля, ещё одна партия из 82,5 тыс. тонн ожидается 11 января.

Об этом сообщила пресс-служба «ДТЭК Энерго».

«ДТЭК Энерго» продолжает активно снабжать углём энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой Panamax, которые доставляют 158 тыс. тонн топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углём. В общей сложности это 215 тыс. тонн для нужд украинских ТЭС», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

Отмечается, что в сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно для нужд государственных ТЭС «Центрэнерго» прибыло в Украину 20 ноября, ещё пять для нужд ТЭС «ДТЭК Энерго» прибыли в течение декабря. Три судовых поставки ожидаются в январе.

«Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества», – отметил Салеев.

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