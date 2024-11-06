К 7.00 по киевскому времени 6 ноября голосование на 60-х выборах президента США завершилось во всех штатах, последними избирательные участки закрылись на Аляске и Гавайях.

По подсчётам агентства Associated Press, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп к этому моменту заручился поддержкой 267 выборщиков, Камала Харрис – 214. Для победы необходимо как минимум 270 голосов выборщиков.

Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис считает, что действующий вице-президент всё ещё сохраняет шансы на победу в выборах главы государства.

Как сообщает CNN, об этом идёт речь в электронном письме руководителя кампании Харрис Джен О’Мэлли Диллон, которое она отправила сотрудникам в ночь на 6 ноября.

«Близость результатов соперников – это именно то, к чему мы готовились. Мы продолжаем получать данные о голосовании в штатах Солнечного пояса (к ним относятся Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджиния, – ред.), но мы всегда знали, что самый надёжный путь к 270 голосам выборщиков лежит через штаты «Синей стены» (штаты, которые последние 30 лет традиционно голосуют за демократов; это Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, Пенсильвания, Мичиган, Нью-Джерси, Вашингтон, Массачусетс, Мэриленд, Миннесота, Висконсин, Орегон, Коннектикут, Гавайи, Мэн, Род-Айленд, Делавэр, Вермонт и округ Колумбия, –ред.). И мы довольны тем, что видим», – написала Диллон.

Она отметила, что во многих городских районах этих штатов явка избирателей была более высокой, чем ожидалось, что может положительно сказаться на результатах Харрис.

Диллон также добавила, что окончательные результаты выборов вряд ли будут объявлены в ближайшие часы.

Для справки. День выборов в США, согласно закону 1845 года, приходится на первый вторник после первого понедельника ноября. Ноябрь был выбран из-за того, что в этот период заканчивались сельскохозяйственные работы, а холодная погода ещё не наступала. А поскольку тогда большинство американцев были фермерами, и к участкам часто приходилось добираться по плохим дорогам почти сутки, было установлено, чтобы люди после выходного дня, в понедельник, могли отправиться в дорогу.

На выборах разрешено голосовать американцам лишь при выполнении четырёх условий: нужно иметь гражданство США, отвечать всем легальным условиям проживания в штате, достичь 18-летнего возраста, зарегистрироваться до указанного срока голосования по месту постоянного проживания. Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, человек не будет допущен к избирательной урне.

Однако, учитывая специфику избирательной системы в США, кандидаты боролись не столько за количество избирателей, сколько за победу в каждом из штатов.

Фото: ЕРА

Инфографика: Associated Press

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