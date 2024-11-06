Трамп объявил себя победителем выборов президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 6 ноября выступил перед сторонниками во Флориде.

Трансляцию вёл телеканал Fox News на YouTube, пишет издание ГОРДОН.

До объявления официальных результатов голосования он назвал себя новым, 47-м американским президентом. По его словам, он получил поддержку 315 выборщиков (для победы необходимо не меньше 270).

Он утверждает, что в результате выборов в Конгресс контроль над Сенатом уже перешёл от демократов к республиканцам. Он также выразил надежду, что в Палате представителей его партия также получит большинство.

Трамп, ранее заявлявший «о нарушениях на выборах», подчеркнул, что одержал победу и в общенародном голосовании.

«Мы сделали нечто историческое, мы преодолели препятствия, которые, казалось, невозможным преодолеть. Сейчас уже понятно, что мы получили самую невероятную политическую победу, которой наша страна ещё не видела. Спасибо американскому народу за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом, как и вашим 45-м президентом», — сказал Трамп.

Вероятный новый глава Белого дома пообещал остановить все войны и подчеркнул, что при его каденции больше не будет никаких вооружённых конфликтов.

«У нас не было войн, четыре года у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ», – отметил он.

По состоянию на 10.30 Дональд Трамп набрал 267 голосов выборщиков, а его оппонентка Камала Харрис — 224, сообщает АР. Республиканец победил в трёх из семи ключевых штатов — Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании, результаты в которой считаются решающими для определения лидера.

Фото: ЕРА

Инфографика: Associated Press

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