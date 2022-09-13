Стало известно, с кем, когда и где Ломаченко проведёт следующий поединок

Василий Ломаченко, боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области, проведёт свой первый в 2022 году бой.

Как сообщает XSPORT, промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое экс-чемпиона мира в трёх дивизионах Василия Ломаченко и американского проспекта Джемейна Ортиса.

«Бой состоится 29 октября в Нью-Йорке (США) на малой арене Madison Square Garden», — говорится в сообщении.

Василий Ломаченко поделился ожиданиями от возвращения в ринг и поединка против непобеждённого американского проспекта лёгкого дивизиона Джемейна Ортиса: «Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг. Люблю этот спорт. Очень рад возвратиться. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, но не восприму легкомысленно Джемейна Ортиса. Madison Square Garden и театр Hulu в нём были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний».

Как сообщала Одесса News, Ломаченко последний бой провёл в декабре 2021 года, выиграв решением судей у Ричарда Комми. Ортис в мае текущего года выиграл у экс-чемпиона мира Джеймела Херринга.

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