Россия предупредила США о проведении ядерных учений

Россия предупредила США о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил «Гром».

Об этом 25 октября на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в рамках учений будут проведены запуски боевых ракет и развёртывание стратегических средств.

В Пентагоне подчеркнули, что США будут следить за ходом учений в РФ.

«Россия придерживается своих обязательств по контролю над вооружениями и обеспечению прозрачности, посылая нам эти уведомления», – сказал Райдер.

Военно-воздушные силы стран НАТО с 17-го по 30 октября проводят на северо-западе Европы учения по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. В них участвуют 14 стран. В Альянсе подчеркнули, что эти учения «не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями».

Как сообщала Одесса News, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных «ужасающих последствиях» в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идёт переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесёт ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин «не сможет сохранить жизнь», если решит применить ядерное оружие.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod