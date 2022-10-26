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Сколько в Одессе с 1 ноября нужно будет заплатить за паспорт гражданина Украины

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Согласно Постановлению Кабинета Министров от 14 октября 2022 г. № 1180 с 1 ноября 2022 года будет изменена стоимость паспортных услуг.

По информации ЦНАП, стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (в виде id-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу состоит из:

  • стоимости бланка и их персонализации;
  • административного сбора, зачисляемого в местный бюджет.

Таким образом, с 1 ноября стоимость будет составлять:

  • оформление паспорта гражданина Украины не позднее чем через 10 дней – 742 грн (бланк – 246 грн + админ сбор – 496 грн);
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не позднее чем через 7 дней – 1373 грн (бланк – 381 грн + админ сбор – 992 грн).

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

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