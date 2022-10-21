Кабмин усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Теперь вклеить фотографии детей в загранпаспорта родителей или продлить загранпаспорт возможно:

если у территориальных органов/подразделений миграционной службы, посольств или консульских учреждений отсутствует техническая возможность (отсутствует подключение к Единому государственному демографическому реестру) оформить новый загранпаспорт;

в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с безотлагательной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживавшего за границей.

Кроме того, ряд изменений касаются процедур продления срока действия загранпаспорта:

срок действия загранпаспорта продлевается на пять лет с даты подачи заявления о продлении срока его действия;

заявление о продлении действия паспорта может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты его окончания;

срок действия загранпаспорта, выданного до введения оформления паспорта для выезда за границу, образец бланка которого утверждён постановлением правительства от 23 декабря 2004 года №1725, не продлевается;

в случае продления срока действия загранпаспорта ребёнку, который не достиг 16 лет, по желанию его законного представителя, в такой документ вклеивается фотография с изображением ребёнка, которая соответствует возрасту, достигнутому им на момент обращения;

если речь идёт о продлении срока действия загранпаспорта для выезда за границу ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет – вклеивание фотографии осуществляется по желанию ребёнка.

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