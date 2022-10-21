Измаильский «стрелок», устроивший стрельбу на «Южмаше», в ожидании суда

Завершено досудебное расследование под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, которое осуществляли следователи третьего следственного отдела территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, по делу солдата-срочника из Измаила Артемия Рябчука, который в январе 2022 года устроил стрельбу на «Южномаше» в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Расследованием установлено, что 27 января 2022 года солдат-срочник был включён в состав стражи по охране территории государственного предприятия «ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова». Ночью он похитил оружие из комнаты, где оно хранилось, и устроил стрельбу, в результате которой погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Ещё пятеро военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

«После совершённого стрелок скрылся с места службы вместе с оружием. Однако его задержали работники правоохранительных органов».

Обвиняемому инкриминировано нарушение уставных правил взаимоотношений, убийство и покушение на убийство двух и более лиц, похищение оружия, дезертирство, а также нарушение уставных правил караульной службы и незаконное обращение с оружием.

Как сообщала Одесса News, 21-летнему Артемию Рябчуку грозит пожизненный срок заключения.

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