В Одессе задержали прокурора при получении взятки в 25 тысяч долларов

При получении взятки в размере 25 тысяч долларов США задержали прокурора одной из местных прокуратур Одессы.

Как сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, операцию провели сотрудники облуправления стратегических расследований и следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, деньги прокурор вымогал за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи УК позволяло подозреваемому получить более мягкое наказание.

С целью сокрытия коррупционной деятельности правоохранитель привлёк посредника. В четверг, 26 марта, оперативники УСР НПУ в Одесской области и следователи задержали их обоих. На месте изъято 25 тысяч долларов, полученных в качестве взятки.

Решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как стало известно редакции, задержанным был прокурор местной прокуратуры №1 (Киевский район Одессы) Денис Топлыго, который осуществлял процессуальное руководство в деле о квартирных афёрах.

Ранее Одесса News сообщала о пойманном на взятке сотруднике СБУ, требовавшего вместе с подельником 35 тысяч гривен у одесской предпринимательницы.