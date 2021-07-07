Организаторы незаконного игорного бизнеса в Черноморске в ожидании суда

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной группы, подозреваемой в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в Черноморске.

По сообщению облпрокуратуры, следствием установлено, что в 2020-2021 годах на территории Одесской области под руководством супругов действовала группа лиц, организовавших деятельность интерактивных игровых заведений.

«Дельцы обеспечивали систематическую деятельность этих учреждений, связанную с незаконным игорным бизнесом, где игрокам предоставлялась возможность участия в проведении азартных игр, лотерей, в том числе в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Все организованные супругами игорные заведения функционировали под видом оказания услуг по доступу к всемирной сети Интернет, игроки допускались в помещение для проведения азартной игры только по телефонному звонку и с разрешения администратора. При этом кассиры-администраторы, в соответствии с указаниями руководителя группы, принимали решение, кого пускать, а кого нет в игровые заведения.

Несмотря на изменения в законодательстве, преступная группа продолжила своё незаконное функционирование без создания юридического лица и без получения соответствующей лицензии, зная и осознавая, что занятие игорным бизнесом в Украине производится исключительно юридическим лицом на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведении азартных игр казино в сети Интернет.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Одессе правоохранители закрыли шесть подпольных игорных клубов — четыре в Приморском и по одному в Киевском и Суворовском районах.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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