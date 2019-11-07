За одесских котов ответишь: Живодёр проведёт 7 лет в тюрьме

Одесский Апелляционный суд оставил в силе реальный приговор живодёру, на чём и настаивали прокуроры — обвинители по делу о жестоком обращении с животными.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в марте этого года в суде первой инстанции прокуроры полностью доказали вину 37-летнего мужчины в жестоком преступлении и присудили ему наказание в 7 лет и 6 месяцев заключения.

Отмечается, что этот житель Одессы жестоко обращался с животными — издевался и выбрасывал из окон. Котят брал у волонтёров, находя объявления в социальных сетях, где для животных искали именно ответственных хозяев.