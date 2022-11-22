Вместо 3-х лет условно — 2 года тюрьмы — новый приговор одесским горе-матерям

Ювенальные прокуроры в апелляционной инстанции добились реального наказания за смерть четырёх малышей, сгоревших в пожаре, пока их матери находились в алкогольном состоянии.

Подробности нового судебного разбирательства рассказала Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что ювенальные прокуроры Одесской облпрокуратуры обжаловали в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции, которым в июне 2020 года две жительницы бывшего Окнянского района были признаны виновными в злостном неисполнении родительских обязанностей, повлекших гибель детей, и получили по приговору 3 года заключения с освобождением от отбывания наказания с установлением испытательного срока 2 года.

Следствием было установлено, что приятельницы, 18 и 23 лет, в ночь с 30 июня на 1 июля 2019 года, в присутствии своих малолетних детей, употребляли алкоголь по месту проживания одной из осуждённых. Пренебрегая своим долгом обеспечить уход и безопасные условия жизни своим детям, женщины в состоянии алкогольного опьянения покинули дом, оставив в нём детей, и из-за большого количества употреблённого алкоголя горе-матери уснули за пределами дома.

В их отсутствие, утром в доме возник пожар, в результате которого четверо девочек, возрастом 4 месяца, 7 месяцев и двое малышей по 2 года, погибли.

«Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и частично удовлетворил требования прокуроров. Суд вынес, в части назначенного наказания, новый приговор, которым назначил женщинам 2 года лишения свободы каждой», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по иску прокуратуры, поданному в ноябре 2022 года, Одесский горсовет обязан привести в порядок объекты благоустройства детского досуга в городе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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