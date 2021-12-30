Одесские пожарники открыли за стеклом «обгоревшую» комнату

В Одессе для школьников создали уникальный образовательный проект – класс с «обгоревшей» комнатой за стеклом, где можно увидеть последствия пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области в Facebook.

Отмечается, что такой уникальный класс — первый в Украине.

«В одной из пожарно-спасательных частей города Одессы спасатели презентовали уникальный класс с «обгоревшей» комнатой за стеклом для учащихся и провели в нём первый урок», — говорится в сообщении.

Гостями первого урока стал парламент старшеклассников Киевского района Одессы.

«Иногда лучше своими глазами увидеть, чем сто раз услышать, какими могут быть последствия неправильного обращения с огнём», — считают авторы проекта.

Отмечается, что спасатели, проведя тысячи уроков со школьниками по противопожарной безопасности, подчеркнули, что впервые с таким вниманием и интересом слушали пожарников дети.

С начала 2022 года будет разработан график посещений школьниками уникального класса, уроки будут проводиться постоянно.

Как сообщала Одесса News, 29 декабря в произошёл взрыв газового баллона в частном жилом доме по улице Молодёжной в с. Каролино Бугазе Белгород-Днестровского района Одесской области.



Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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