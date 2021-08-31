Как в Одесском морском порту собирали в школу первоклашек

30 августа, накануне Дня знаний, в главный офис администрации Одесского морского порта пригласили будущих школьников и их родителей — работников Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что каждому из вчерашних дошкольников начальник администрации Одесского морского порта Максим Лапай и председатель Профсоюза работников морского транспорта порта Владимир Зайков вручили «Сертификат первоклассника» и набор школьных принадлежностей.

В напутственном слове Максим Лапай пожелал детям портовиков успехов в учебе: «Через два дня начнётся очень ответственный период в вашей жизни. Вы пойдёте в школу. Надеюсь, вам там понравится, и вы будете хорошими учениками. Учитесь хорошо, и тогда вы станете такими же уважаемыми людьми, как ваши родители, работающие в Одесском порту. И, возможно, уже взрослыми, продолжите их дело».

После торжественной церемонии в конференц-зале главного офиса для детей и их родителей были организованы автобусная экскурсия по порту и путешествие к Воронцовскому маяку.

«Администрация и профсоюз решили возродить традицию проводов в страну знаний, исходя из желания сделать первый поход маленького человека в школу значимым шагом, праздником как для него, его родителей, так и для всего коллектива, — прокомментировал событие Максим Лапай. — Мы собрали детей вместе, познакомили друг с другом. А то, что они услышали и увидели здесь — это повод ещё больше гордиться своими родителями, их профессией и местом работы. Есть надежда, что в памяти детей этот день надолго останется одной из самых ярких страниц».

Как сообщала Одесса News, 8 июля министр образования и науки Сергей Шкарлет побывал с рабочим визитом в Одессе.

Фото: Администрация Одесского морского порта

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