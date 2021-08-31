В Китае знают, что делают: введены ограничения на онлайн-игры для детей

В Китае решили, что лицам до 18 лет разрешается играть в онлайн-игры лишь три часа в неделю: один час в пятницу, в выходные и в праздничные дни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Китай обязал свои онлайн-игровые компании ещё больше сократить услуги, которые они предоставляют молодым геймерам, чтобы побороть то, что власти охарактеризовали как «зависимость от молодёжных видеоигр».

Так, с этой пятницы несовершеннолетние пользователи смогут играть в игры только с 20:00 до 21:00 в пятницу, в выходные и в праздничные дни.

По информации китайского регулятора, который контролирует рынок видеоигр страны, компаниям, которые занимаются онлайн-играми, будет запрещено предоставлять игровые услуги несовершеннолетним в любой форме вне установленного времени.

Ранее в Китае ограничивали доступ несовершеннолетних к онлайн-играм 3 часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни.

Власти Китая имеют долгую историю вмешательства в бурную индустрию онлайн-игр. В 2018 году регуляторы прекратили выдачу лицензий на видеоигры более чем на восемь месяцев, вызвав хаос среди инвесторов китайских компаний, предоставляющих такие услуги.

Сегодняшние новые правила, вероятно, тоже вызовут резкую реакцию рынка среди инвесторов китайских игровых компаний. Однако, как заявляют эксперты, несовершеннолетние составляют лишь небольшую часть дохода компаний-разработчиков онлайн-видеоигр.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в одесском киберклубе «Skill» прошёл уникальный матч по киберспорту, в котором школьники играли против пенсионеров.

Фото: The Guardian