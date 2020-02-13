Количество зараженных на «плавучих вирусах» становится всё больше

На борту круизного лайнера Diamond Princess увеличивается изо дня в день количество зараженных короновирусом.

Как сообщил Укринформ, ссылаясь на и.о. директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, на борту лайнера находятся 25 украинцев, у двух из них лабораторно подтверждён коронавирус. Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере сейчас составляет 130 человек из 3,7 тысяч, находящихся на лайнере.

Судно находится на карантине в японском порту Йокогама.

Как отметил Кузин, за всеми 25 украинцами после прибытия в Украину будет установлен медико-санитарный надзор.

«От ЦОЗ и МИД Госпогранслужба получила информацию о 25 гражданах Украины, которые сейчас находятся на этом судне, для того, чтобы после возвращения за ними было установлено определённое медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения и дата прекращения карантина ещё не определена, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро будут протестированы лабораторно все пассажиры этого лайнера», — сказал Кузин.

Он подчеркнул, что сейчас из-за тесного контакта пассажиров проводится уже второй раунд отбора образцов на исследование наличия коронавируса. Карантин продлится 14 дней с даты последнего случая выявления коронавируса, который будет зафиксирован на этом лайнере.

Также Кузин сообщил, что два украинца, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом, находятся в больнице в Японии, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

13 февраля стало известно об обнаружении на этом лайнере 44-х новых случаев заражения вирусом. Инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа, сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения. Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран (однако не уточняется, каких именно).

Другой «плавучий вирус» — круизный лайнер Westerdam из Гонконга — с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту после отказа пяти стран зайти в их порты, получил разрешение властей Камбоджи и даже обещания высадить людей на берег, несмотря на опасения относительно распространения коронавируса на борту.

«Круизный корабль, перевозящий 1455 пассажиров и 802 членов экипажа, которому отказали по меньшей мере в пяти портах стран Азии, включая Иокогаму, получил разрешение на причал в порту Камбоджи», — сообщила в среду местная администрация.

Высокопоставленный чиновник правительства Камбоджи заявил, что решение о разрешении круизному лайнеру MS Westerdam, принадлежащему компании Holland America Line, зайти в порт Сиануквиль, базируется на гуманитарных обстоятельствах.

Зайти в свои порты лайнеру отказали Япония, Тайвань, Филиппины, Гуам и Таиланд из-за опасений, что некоторые его пассажиры могут быть заражены коронавирусом.

Как сообщала Одесса News, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В среду количество больных в Китае выросло на 14 840 человек, а погибших — на 242 человека, что является наибольшим суточным ростом до сих пор. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения в провинции достигла 48 206. По состоянию на среду в провинции погибло 1 310 человек.