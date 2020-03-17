Зеленский пообещал пенсионерам по «штуке» гривен доплаты

Пенсионеры, получающие пенсию менее 5 тысяч гривен, получат одноразовую доплату в размере одной тысячи гривен.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців. Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 16. März 2020

О сроках и порядке выдачи пенсионных доплат не сообщается.

Также, по словам Президента, для малого и среднего бизнеса будет разработана программа кредитных каникул.

«В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» обнародовала заявление, в котором дала свою оценку нынешней ситуации в Украине и действий Президента и Правительства.