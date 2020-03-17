Украинцы получили нового министра экономики

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента поддержали 17 марта 243 народных депутата.

Игорь Петрашко – заместитель генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming. По данным официального сайта Ukrlandfarming, он окончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования.



Свою карьеру Петрашко начал в 1996 году в качестве консультанта по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина), где работал до 1999 года.

В 2001-м году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2001-го по 2002-й год работал с продуктами и активами в энергетической сфере в составе группы структурировани сделок компании Enron.

С 2002-го по 2004-й год Игорь Петрашко был старшим в компании GlobalSpec (США) – ведущего поставщика услуг в области интернет-поиска и онлайн-рекламы для компаний промышленного и научно-технического сектора, где отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.

В 2004-2007 годах работал в московском, а позднее в киевском представительстве компании Ernst&Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнёром.

С 2007-го по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в АО «Сбербанк России».

Как сообщала Одесса News, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Алексея Гончарука Тимофей Милованов не согласился оставаться в новом правительстве, поскольку считает, что сделал всё от себя зависящее.

По решению Кабинета министров на первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту было возложено временное исполнение обязанностей главы Минэкономики.