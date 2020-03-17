С 15 марта на водных объектах Одесской области открыта навигация для маломерных судов.

О правилах пользования маломерными (малыми) судами шла речь на выездном заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам транспорта, связи и морехозяйственного комплекса в Измаиле и Вилково, в котором приняли участие водные полицейские региона, сообщает Нацполиция.

Участники обсудили вопрос открытия навигационного периода в Измаильском, Болградском и Ренийском районах, который будет действовать до 1 декабря, и взаимодействия владельцев маломерного флота с правоохранительными органами.



Для упорядочения использования плавсредств на всех водоёмах области, обеспечения безопасного движения плавсредств, поддержания правопорядка, предотвращения несчастных случаев с людьми на воде и соблюдения экологической безопасности окружающей среды водные полицейские Одесской области запланировали ряд профилактических мероприятий. Среди них — ежегодный технический осмотр баз и причалов для стоянки маломерных (малых) судов на лодочных станциях и дальнейшее их инспектирование во время эксплуатации.

Фото: Нацполиция