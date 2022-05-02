Полиция призвала одесситов 2 мая не высовываться из своих домов

Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области предупредило одесситов о том, что в день 2 мая, связанный с трагическими событиями 2014 года, можно ожидать разного рода провокаций.

Обращение к одесситам размещено на сайте ГУ НП.

«Приближается важная для нашего города памятная дата, связанная с трагическими событиями 2 мая 2014 года. И сейчас, во время войны, мы остро понимаем все вызовы, которые готовятся устроить орки, стремясь реализовать свой замысел захватить лакомый кусок Украины. Поэтому, чтобы обезопасить граждан от проявлений преступников, с 1 по 3 мая в городе будет усилен комендантский час. Она продлится с 22 часов вечера 1 мая до 6 часов утра 3 мая. В этот период не будет работать междугородний железнодорожный и автобусный транспорт.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к вынужденным ограничениям.

Нашему родному городу, как никогда, нужно единство. И оно есть. Держим строй! Победа будет за нами!», — говорится в обращении полицейских.

Как сообщала Одесса News, одесский городской голова Геннадий Труханов в одном из своих интервью сказал, что «все те, кто виноват во 2 мая в Одессе, выступают в Москве на ток-шоу».

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