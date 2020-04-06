В Одессе задержали автовора

Полицейские взяли под стражу одессита, на счету которого — семь краж из автомобилей.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, злоумышленник похищал из автомобилей жителей Киевского района города аккумуляторные батареи. Своими действиями он причинил владельцам ущерб на общую сумму 12 000 гривен.

«Промышлял подозреваемый преимущественно ночью. Повредив отвёрткой дверной замок, он проникал в салон, после чего открывал капот и снимал аккумулятор», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления. Задержанному 22 года, последующие 5 лет он может провети за решёткой по ч.2 ст.185 (кража) УКУ.

Злоумышленник признался, что похищенное продавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

«Фигурант взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, — рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет».

Как сообщала Одесса News, в конце марта правоохранители задержали группу «гастролёров» из Черкасской области по подозрению в серии имущественных преступлений на территории одесского региона.