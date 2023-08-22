Сотрудники одесской полиции ворвались в хостел для беженцев и избили людей

Несколько человек, проживающих в Центре помощи вынужденным переселенцам «Дрим Шелтер» на площади Соборной, 12, в Одессе, получили травмы в результате ночного визита сотрудников полиции.

Как сообщает «Думская«, организатору шелтера, одесскому общественнику Георгию Блошице, около 1:45 ночи позвонил человек, представившись работником уголовного розыска Портофранковского отдела полиции и заявил, что должен проверить информацию о том, что в центре проживает ранее судимый и разыскиваемый человек. Спустя 15 минут спецназ полиции ворвался в помещения, выбив двери.

«Перепуганные переселенцы, женщины, дети, старики, инвалиды, большинство с оккупированных территорий, проснувшись от ударов кувалдами в наши мирные двери, собрались на верхнем этаже, в общем зале отдыха. Сбились в кучки, они дрожа ожидали развязки. В центре проживали на этот момент примерно 60 человек, из них восемь мужчин и половина этих мужчин — люди преклонного возраста», — рассказал Георгий Блошица.

Как видно из фото, появившихся в местных Telegram-каналах, полицейский спецназ действовал очень жёстко: заставил лечь на пол всех проживающих в центре, включая женщин и детей, а часть людей избил. В итоге, не найдя разыскиваемое лицо, сотрудники полиции удалились.

«Закончилось всё тем, что сломав психику переселенцев и все двери, которые не успели открыть, затем просмотрев камеры, не сумев удалить видео доказательства, вопиющего попрания права, свобод и законов человека, вытерев ноги об несколько переселенцев мужчин и, конечно, не обошлось без разбитых лиц, «защитники закона» не найдя преступника и следов его возможного присутствия, ушли», — подчеркнул общественник.

Одесса News ждёт комментариев полиции.

Фото: Думская

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