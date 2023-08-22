Зеленский встретился с Президентом Греции, говорили об Одессе

В рамках рабочего визита в Грецию Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что главы государств обсудили текущее положение дел на передовой в Украине и безопасность в регионе с учётом продолжения российской агрессии против нашей страны.

«Владимир Зеленский поблагодарил Грецию и лично Екатерину Сакелларопулу за оказание поддержки нашему государству с начала полномасштабного вторжения. Президент Украины отметил особое внимание лидера Греции к потребностям украинских граждан, нашедших временное убежище в этой стране. Он отдельно поблагодарил греческую сторону за программу оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии», — говорится в сообщении ОПУ.

Глава Украинского государства выразил надежду на присоединение Греции к восстановлению пострадавших регионов Украины.

«Знаем об особой роли Одессы в истории Греции и ожидаем привлечения вашей страны к восстановлению города и Одесской области. Предлагаю Греции взять патронат над этим регионом», – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 21 августа 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили программу поддержки украинских городов и регионов, пострадавших от российской агрессии, в частности, восстановление города Одесса.

Фото: ОПУ

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