Вода не прощает легкомыслия: в Одесской области участились трагические случаи

По недосмотру родителей на водоёмах Одесской области участись происшествия с детьми на воде.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Так, в Подольском районе пострадали трое малолетних детей: двое — трёхлетний мальчик и семилетняя девочка — госпитализированы, ещё один мальчик семи лет серьёзно не пострадал.

«Двое детей из посёлка Окны пострадали на водоёме в селе Косы Куяльницкой ОТГ, где отдыхали вместе с мамой. Когда женщине нужно было отойти по делам, она попросила знакомого присмотреть за малышами. Но мужчина не был внимательным и упустил момент, когда дети оказались под водой. Первую помощь трёхлетнему мальчику оказал случайный отдыхающий, он же на своём автомобиле отвёз ребёнка в больницу. Семилетнюю девочку из-под воды вытащили другие отдыхающие, а реанимационные мероприятия проводили врачи «скорой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас мальчик в состоянии средней тяжести находится в Подольской городской больнице, а вот состояние его сестрёнки тяжёлое – её опекают медики из областного центра.

По этому факту полицейскими расследуется уголовное производство, начатое по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины

Другой случай — с семилетним мальчиком из Подольска — произошёл на водоёме недалеко от села Любомирка Куяльницкой ОТГ.

«Мать не следила за сыном, из-за чего тот наглотался воды и чуть не утонул. Это увидел товарищ семьи, он вытащил ребёнка на берег и вызвал «скорую»., — информирует полиция.

Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь, от госпитализации мать отказалась.

«В обоих случаях родители детей будут отвечать за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей. Санкция статьи 166 УКУ предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от двух до пяти лет», — прокомментировал событие временно исполняющий обязанности начальника Подольского районного управления полиции Олег Жуковский, и призвал взрослых не разрешать детям самим проводить свободное время на водоёмах, а во время совместного отдыха следить за ними, чтобы не произошло трагедии.

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