В Одессе вор-домушник открыл стрельбу, есть раненый

В Одессе полиция расследует обстоятельства произошедшей 29 февраля стрельбы и ранения мужчины в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции Одессы.

«Подозрительное поведение неизвестного в подъезде жилого дома вызвало сомнение у жителя многоэтажки. На замечание мужчины гость отреагировал агрессивно, выстрелив в его сторону из неизвестного оружия и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

По данным полиции, одессит с травматическими ранениями ног был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавший сообщил о случившемся в полицию.

Личность злоумышленника уже установили. Его действия квалифицированы по ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что полицейские принимают меры по установлению его места нахождения и привлечению к ответственности за совершённое преступление.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля сотрудники Малиновского отдела полиции Одессы задержали с поличным подозреваемого в краже домашнего имущества.