В Одессе разоблачили работника ТЦК, за деньги отправлявшего «уклонистов» за рубеж

Правоохранители разоблачили военнослужащего, работавшего в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Одессе и за деньги «помогавшего» мужчинам призывного возраста избежать военной службы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«Правоохранители установили, что военный в октябре текущего года во время прохождения службы в одном из ТЦК вместе со своим братом получили 7 000 долларов от родственницы военнообязанного за решение вопроса об увольнении его с военной службы», — говорится в сообщении. За полученные деньги они обещали повлиять на военных чиновников, уполномоченных принимать такие решения.

Следователи установили и другой факт противоправной деятельности фигуранта. Уже в должности в другом ТЦК в Одесской области фигурант самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны и пообещал ему за 10 тысяч долларов оформить опекунство над инвалидом или так называемый «белый» билет, что позволит пересечь государственную границу через официальный пункт пропуска.

После того, как злоумышленник получил на криптокошелёк залог в размере 100 долларов, стражи порядка задержали его в процессуальном порядке.

«Фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённом по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам по ч. 3 ст. 332, а также в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 УКУ», — добавили в полиции.

Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому – девять лет лишения свободы, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый освобождён из-под стражи под залог в размере 214 тыс. грн.

Отмечается, что брату военного сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Ему грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной группы из Одессы по фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины, подделки документов, незаконного обращения с оружием.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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