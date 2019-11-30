Одесские активисты Партии Шария требуют наказать нардепа Гончаренко за коррупцию

29 ноября активисты одесского отделения Партии Шария зарегистрировали в Одесской областной госадминистрации документы по коррупционной схеме, связанной с кражей из собственности Одесского облсовета дачи Маразли, что на Лидерсовском бульваре, 13.

Об этом рассказал представитель партии Александр Сопельник на своей странице в Facebook.

По утверждению Сопельника, здание было продано структурам, связанным с экс-председателем Одесского облсовета и членом исполкома Одесского горсовета Михаилом Шмушковичем и нардепом, главой областной организации «Европейская солидарность» Порошенко Алексеем Гончаренко.

Благодаря их связям в облсовете, за особняк они заплатили 12 миллионов гривен, что было значительно меньше его фактической стоимости. Вскоре после покупки новые владельцы перепродали здание уже примерно за 30 миллионов гривен. Таким образом, лишь на одной этой сделке команда Гончаренко, по мнению членов Партии Шария, «нагрела» областной бюджет примерно на 18 миллионов гривен.

Активисты Партии Шария требуют от губернатора наказать Гончаренко за коррупцию 29 ноября активисты одесского отделения Партии Шария принесли в Одесскую ОГА документы по коррупционной схеме, связанной с кражей из собственности Одесского облсовета дачи Маразли, что на Лидерсовском бульваре, 13.Как рассказал представитель партии Александр Сопельник, здание было продано структурам, связанным с экс-председателем Одесского облсовета и членом исполкома Одесского горсовета Александром Шмушковичем и нардепом, главой областной организации «Европейской солидарности» Порошенко Алексеем Гончаренко. Благодаря связям последних в облсовете, за особняк они заплатили 12 миллионов гривен, что было значительно меньше его фактической стоимости. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вскоре после покупки, новые владельцы перепродали здание уже примерно за 30 миллионов гривен. Таким образом, лишь на одной этой сделке команда Гончаренко, по мнению членов Партии Шария, «нагрела» областной бюджет примерно на 18 миллионов гривен. Gepostet von Відкритий офіс партія Шарія am Freitag, 29. November 2019

Отмечается, что Александр Сопельник в своём решении обратиться к Максиму Куцому — главе ООГА — помнил обращение последнего, когда говорил, что его двери всегда открыты для тех, кто желает разоблачать коррупционные схемы.

«Надеемся, что Максим Куций отреагирует на обращение Антикоррупционный РУХ Одесчины», — написал Сопельник.

Как сообщала Одесса News, НАБУ начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции «Слуга народа», которых обвиняют в возможном получении «зарплат в конвертах». Заявление о преступлении в Генпрокуратуру и НАБУ написал одесский нардеп Алексей Гончаренко.

Фото и видео: Facebook