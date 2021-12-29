ВАКС не захотел снизить сумму залога для заместителя Труханова

Коллегия Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и отклонила апелляционные жалобы адвокатов и.о. вице-мэра Одессы Олега Брындака по уменьшению залога, назначенного ему 10 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

«28 декабря Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитников подозреваемого — исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 10 декабря, которым подозреваемому изменена мера пресечения в виде залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 24 млн 970 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а постановление следователя – без изменений.

Решение вступило в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря за и.о. вице-мэра Олега Брындака внесли залог и его выпустили из СИЗО.

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении городскому голове Геннадию Труханову и ряду чиновников и бизнесменов Одессы в рамках расследования уголовного производства относительно махинаций с землёй, чем нанесли ущерб территориальной громаде на 689 млн грн.

4 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении и.о. заместителя городского головы – управляющего делами Одесского горсовета Брындака в виде залога в размере 39 млн 967,2 тыс. грн. В декабре ВАКС снизил размер залога до 24,9 млн грн. Поскольку своевременно залог не был внесен, суд избрал для подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

НАБУ и САП квалифицировали действия подсудимого по признакам ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 (создание преступной организации; совершение преступления по предварительному сговору организованной группой или преступной организацией; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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