Нардеп Шевченко, заявивший Зеленскому, что «страна важнее личных амбиций», арестован

Печерский райсуд Киева 15 ноября отправил под стражу без альтернативы внесения залога подозреваемого в госизмене действующего народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщает в Facebook Госбюро расследований Украины.

В ГБР напомнили, что 14 ноября нардепу (группа «Відновлення України» в Верховной Раде) сообщили о подозрении.

«Правоохранители разоблачили депутата на нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины. Депутат подозревается в совершении государственной измены», – сказано в сообщении.

Нардепу грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в Госбюро.

Одесса News информировала, что в августе 2020 года нардеп Шевченко опубликовал в Facebook приветствие Александру Лукашенко с победой на выборах, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси. 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде из-за позиции политика по вопросу Беларуси.

7 ноября 2024 года Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на «диалог» ради прекращения войны РФ против Украины, и предложил свою помощь через связи в Беларуси. «Давай, Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что», – написал тогда нардеп.

Глава ОП Андрей Ермак после этого написал пост в Telegram, подчеркнув, что «некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны». «Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ», – добавил Ермак.

11 ноября Шевченко разместил обращение к внефракционному нардепу Александру Дубинскому, которого в феврале 2021 года исключили из фракции «Слуга народа», а в марте из партии, находящегося в СЗО за подозрением в служебном подлоге; «Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придётся теперь вместе посидеть в сизо. Политика она такая».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy