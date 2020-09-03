Суд наложил арест на танкер Delfi

Хозяйственный суд Одесской области рассмотрел иск ООО «Администрация морских портов Украины» к владельцу танкера Delfi и частично удовлетворил ходатайство об аресте судна компании Mister Drake PC в качестве обеспечения исковых требований.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

«Руководствуясь ст.ст.136, 137, 140, 141, 234 Хозяйственного процессуального кодекса, суд постановил удовлетворить заявление ГП «АМПУ» в лице Администрации Одесского морского порта от 31 августа 2020 года об обеспечении иска — наложить арест на имущество компании — судовладельца MISTER DRAKE PC с правом его перемещения или удаления ГП «АМПУ» или другими лицами по поручению последнего», — говорится в постановлении, вынесенном судьёй Ириной Малярчук.

В документе также констатируется, что ответчиком является компания MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom), а её представителем житель Николаевской области Юрий Голиков. Постановление вступило в законную силу 1 сентября 2020 года и может быть предъявлено к принудительному исполнению в сроки, определённые ст.12 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В постановлении суда отмечается, что «при наличии представленных заявителем в суд доказательств права собственности на судно у компании MISTER DRAKE PC отсутствуют основания считать вероятным принятие другими лицами действий по отчуждению и передаче судна «Delfi», в результате чего также не подлежит судом удовлетворение заявления истца в части запрета другим лицам совершать любые действия относительно судна «Delfi», связанные с его отчуждением и передачей».

Рассмотрение дела по иску АМПУ к владельцу танкера Delfi о взыскании убытков в сумме 2 млн 355 тыс. 698 грн назначено на 23 сентября.

Между тем, команда, которая работает над эвакуацией танкера Delfi с одесского пляжа «Дельфин», провела пробную откачку воды из машинного отделения судна. Операция прошла успешно, сообщили в пресс-службе компании Transship, которая и занимается уборкой Delfi.

Кроме того, продолжается контроль и поддержание уровня судна (путём откачки и заполнения соответствующих отсеков), работы по уборке внутренних помещений от посторонних предметов и мусора для обеспечения свободного доступа при герметизации, а также плановые промеры глубин вокруг танкера; проводилась герметизация помпового и машинного отделений.

Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что танкер отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.

«Если погодные условия позволят, 3-5 сентября мы сможем отбуксировать танкер с пляжа», — заявил мэр Одессы.

По его словам, отбуксировать судно непосредственно после того, как его поставили на киль и подремонтировали, не получилось, поскольку ухудшились погодные условия, и в море наблюдалось сильное волнение.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, находившийся в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно село на мель, членов экипажа эвакуировали. Судовладелец несколько раз переносил сроки поднятия танкера с мели. 26 августа специалисты ООО «Краншип» поставили судно на ровный киль.

Ориентировочный размер убытков, причинённых окружающей среде в результате утечки нефтепродуктов с борта танкера, специалисты Госэкоинспекции оценили в 15,2 тыс. долларов (410 тыс. грн).

Фото: Одесса News\Александр Александров, Укринформ