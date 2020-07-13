Одесская мэрия подаёт в суд на владельца танкера Delfi

Одесский горсовет обратится с иском к владельцу аварийного танкера Delfi относительно возмещения ущерба, причинённого неуправляемым судном волнорезу на городском пляже во время шторма 22 ноября 2019 года.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов 13 июля на заседании городского оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий аварии, сообщает Укринформ.

«Специалисты водолазно-спасательной службы обнаружили при самостоятельном обследовании аварийного танкера Delfi, что значительные повреждения вследствие аварии получило не только судно, которое столкнулось во время шторма с волнорезом, но и разрушен сам волнорез. Владелец танкера планирует 16 июля поднять судно на ровный киль, а через полторы-две недели отбуксировать его для ремонта в Черноморский порт. Горсовет заинтересован как в эвакуации танкера с пляжной зоны, так и в компенсации судовладельцем ущерба, причинённого разрушением подводной части волнореза. Управлению инженерной защиты территории города и развития побережья предстоит в ближайшее время проанализировать причинённый ущерб с тем, чтобы Юридический департамент мог подать иск к судовладельцу и получить средства для восстановления этого гидротехнического сооружения», — отметил Труханов.

По его словам, также необходимо приобщить к материалам подводные фото и видеосъёмки разрушенного волнореза.

«Мы убедились, что судовладелец не спешит его восстанавливать, хотя мог бы это сделать при подготовке к летнему сезону», — сказал мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, ущерб, причинённый окружающей среде в результате утечки нефтепродуктов с борта танкера, подсчитывают также работники Государственной экологической инспекции в Одесской области. По состоянию на 8 июля ориентировочный размер ущерба составляет 15,2 тыс. долларов (410 тыс. грн).

В Госэкоинспекции уточнили, что окончательный расчёт будет возможен только после завершения операции по подъёму судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции относительно объёмов нефтепродуктов, которые были на судне до совершения загрязнения, и оставшихся после завершения операции по подъёму судна.

26 июня комиссия по ТЭБ и ЧС Одесского горсовета приняла решение о закрытии для купания пляжа «Дельфин» в результате очередной утечки топлива из танкера Delfi, лежащего на мели. Вокруг судна поставлены ​​боновые заграждения, чтобы не допускать загрязнения акватории Одесского порта.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский определил срок поднятия танкера с мели не позднее 20 июля.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер относительно ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 Уголовного кодекса Украины).

В ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, находившийся в акватории порта «Южный». Возле побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.